Arrestan a hispano por homicidio a cuchilladas en parque de patinaje del Bajo Manhattan

William Rivera, joven de 24 años, fue arrestado y acusado de asesinato el martes, por el caso de un hombre de 27 años apuñalado en un parque de patinaje del Lower East Side de Manhattan (NYC) el viernes.

Rivera, residente del Lower East Side, fue acusado de homicidio y posesión criminal de un arma, según la policía, reportó Pix11.

Temprano el viernes, la policía respondió a un informe sobre un asalto en el “Lower East Side Coleman Skatepark”, en las cercanías de las calles Monroe y Pike. Cuando llegaron, los agentes encontraron a la víctima con varias puñaladas acostado boca abajo y cerca de él estaba la presunta arma homicida, que parece ser un cuchillo hecho en casa.

Fue llevado al NewYork-Presbyterian Lower Manhattan Hospital, donde lo declararon muerto. No se informó si alguien más resultó herido.

Su identidad aún no ha sido revelada, a la espera de la debida notificación a la familia. Pero fue identificada por fuentes policiales como residente de El Bronx.

Según NYPD, el joven había dicho que sufría de “ansiedad social”. En enero, arrojó al suelo a un hombre de 68 años y lo golpeó y pateó durante una disputa, dijeron las fuentes. También fue trasladado al hospital desde Washington Square Park en marzo, sangrando por la cara y la oreja izquierda, en otro incidente, detalló New York Post.

The man found stabbed to death in the Coleman Skatepark on the Lower East Side on Friday morning was homeless. His name hasn't been released, since they're trying to find his relatives. There have been no arrests. https://t.co/vpb2hzeiiS

— Crime in NYC (@CrimeInNYC) May 29, 2021