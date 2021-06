“Arriesgas la vida tomando el Metro estos días”: anciana empujada a los rieles en Brooklyn

Una mujer de 63 años fue empujada a las vías del Metro de Nueva York en un nuevo ataque no provocado en el transporte público.

La víctima estaba parada en la plataforma de la línea J en la estación Broadway Junction, en sentido Queens, ayer alrededor de la 1:45 p.m., cuando un extraño que se estaba cambiando los pantalones en la plataforma de repente la empujó a las vías sin decir una palabra, reportó NYPD.

La mujer no hizo contacto con un tren, pero sufrió un corte profundo en la pierna. La llevaron al Hospital Brookdale para recibir tratamiento.

“No puedo creer que haya pasado, me sorprendió”, dijo una amiga de la víctima. “Te tomas la vida en tus manos yendo al Metro en estos días”.

El hombre que la empujó fue detenido, reportó New York Post. No hubo más detalles disponibles de inmediato.

Este año se han producido varios homicidios y muertes naturales en el subterráneo de Nueva York, además de robos e incidentes de violencia, unos más graves que otros. Si bien la delincuencia general en el Metro, incluidas cuatro de las siete categorías más graves, ha disminuido, las agresiones por delitos graves han aumentado en 2021. La violencia llevó al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a afirmar hace una semanas que el subterráneo no era seguro para niños.

La violencia y “crisis de salud mental” que vive NYC están causando estragos en el sistema de transporte, denunció la presidenta interina de tránsito, Sarah Feinberg, en una carta enviada en enero al alcalde Bill de Blasio. En febrero, la ciudad agregó 644 policías al Metro, pero una encuesta de MTA en abril encontró que menos de la mitad de los pasajeros (45%) había notado a los oficiales adicionales.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) también se pregunta dónde están los anunciados agentes de policía, después de que los datos de su propio estudio parecen mostrar que la mayoría de las estaciones tuvieron poca o ninguna presencia de NYPD en las últimas semanas, en medio del auge en los incidentes violentos.

Broadway Junction station (Ocean Hill in Brooklyn), around 1:45 p.m. today: A woman was standing on the platform when a complete stranger shoved her onto the tracks. She suffered a deep cut to a leg and was taken to the hospital. Assailant was arrested. https://t.co/zTBEbi1vNQ

— Crime in NYC (@CrimeInNYC) June 1, 2021