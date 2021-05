¿Dónde están los policías? MTA cuestiona cifras de “mayor” patrullaje en el caótico Metro de Nueva York

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) se pregunta dónde están los anunciados agentes de policía, después de que los datos de su propio estudio parecen mostrar que la mayoría de las estaciones tuvieron poca o ninguna presencia de NYPD en las últimas semanas, en medio del auge en los incidentes violentos.

Según los datos compartidos por una fuente anónima de la MTA, sus empleados sólo vieron presencia policial en un promedio de 14% en 2,928 visitas a estaciones entre el 12 y el 24 de mayo.

En el punto más bajo, se observó a oficiales de NYPD en sólo el 1% de las estaciones supervisadas el 13 de mayo, según la data. Comparativamente, el 21 de mayo hubo presencia policial en el 31% de las paradas rastreadas.

“No tengo forma de saber cómo se realizó ese estudio o si son precisos”, dijo ayer a Pix11 el comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Dermot Shea,, en respuesta a los hallazgos de MTA. “Ciertamente no estamos en todas las estaciones en todo momento, pero créanme, están ahí afuera y lo están haciendo lo mejor que pueden”.

La Oficina de Tránsito de la policía de Nueva York presentará sus últimas estadísticas de delitos a la MTA en su reunión de la junta programada. Se esperaba ver allí un aumento del 68% en agresiones graves en subterráneo en abril.

La semana pasada, el alcalde Bill de Blasio prometió que la policía de Nueva York desplegaría 250 agentes adicionales en el Metro. Esto se produce después de que la ciudad desplegó a unos 500 oficiales clandestinos en febrero.

Entonces, ¿cuántos oficiales están realmente patrullando el Metro? “Es un número fluido”, afirmó el comisionado Shea. “Hay momentos en los que hemos tenido más y ha habido momentos en los que hemos tenido menos”, justificó.

El comisionado de NYPD también dijo que entiende que todos quieren ver más oficiales y la presencia policial hace que la gente se sienta más segura. Pero explicó que priorizan el patrullaje en el Metro dependiendo de dónde esté ocurriendo la mayoría de los delitos o haya más pasajeros, según la hora del día.

La semana pasada, en comparación con el mismo período en 2020, los delitos en el sistema de tránsito aumentaron un asombroso 161.9%, de 21 a 55, a pesar de la adición temporal de 250 patrulleros policiales por parte del alcalde De Blasio luego de meses de demandas de la MTA, los funcionarios sindicales y hasta el gobernador Andrew Cuomo.

La violencia y “crisis de salud mental” que vive NYC están causando estragos en el sistema de transporte, denunció la presidenta interina de tránsito, Sarah Feinberg, en una carta enviada en enero al alcalde Bill de Blasio. En febrero, la ciudad agregó 644 policías al Metro, pero una encuesta de abril encontró que menos de la mitad de los pasajeros (45%) había notado a los oficiales adicionales.

