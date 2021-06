El sexy atuendo de Anastasiya Kvitko que deja asomar su “pechonalidad” y retaguardia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Anastasiya Kvitko conquista a sus seguidores de las redes sociales con imágenes en las que despliega toda su sensualidad usando atrevidas prendas que dejan a más de uno con la boca abierta.

En esta ocasión, la llamada Kim Kardashian rusa causó revuelo en su cuenta de Instagram al aparecer en dos fotografías usando un atuendo que, gracias a su diminuto top, su “pechonalidad” quedó expuesta, y debido a su minifalda de cuero, su retaguardia alcanza a verse un poco en otra postal donde posa de espalda a la cámara.

“Not the best view on the background but I’ll just leave these photos here 😄”, escribió la modelo en la publicación que en pocas horas ha alcanzado más de 93 mil ‘me gusta’.

Previamente, Anastasiya Kvitko enloqueció al subir un video donde se le puede ver enfundada con un escotado y ajustado enterizo color nude que hizo resaltar sus prominentes encantos.

