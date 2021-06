Mia Khalifa enloquece a sus fans asoleándose en diminuto bikini

Vaya que cuando Mia Khalifa se propone enloquecer a sus seguidores lo logra. La exactriz porno causó sensación al publicar una de esas imágenes que siempre agradecen sus más de 24 millones de seguidores de Instagram.

Hace unas horas, la libanesa compartió en la famosa red social una postal donde se dejó admirar recostada en un camastro, mientras se asolea usando un diminuto bikini color morado que hizo resaltar sus piernas, abdomen de acero y “pechonalidad”.

“My O F subs dealing with the same scenery over and over because I see a cloud and don’t want to chance going down to the beach in case it rains 💀”, es el texto que utilizó como epígrafe en la imagen que ha superado más de 434 mil likes y dos mil 700 comentarios.

Cabe señalar que hace unos días, Mia Khalifa acaparó casi cuatro millones de reproducciones, gracias a un video en el que la joven aparece cubriendo parte de sus pechos con un sostén elaborado con cientos de joyas.

