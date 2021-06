Aparatoso accidente: mujer murió al caer camioneta al río en Nueva York

Al menos una mujer murió cuando una camioneta Jeep cayó en el río Hutchinson después de que el conductor perdió el control, rompió una cerca y voló por un terraplén en el condado Westchester (NYC), esta mañana.

No estaba claro de inmediato cuántas personas podrían haber estado a bordo del vehículo en el momento en que la camioneta entró al agua, cerca del puente de Fulton Avenue en Mount Vernon, alrededor de las 8:30 a.m.

Testigos dijeron a NBC News que el Jeep acababa de estar en una gasolinera cercana. El siguiente sonido que escucharon fue un fuerte estruendo. Corrieron hacia el terraplén, donde observaron impotentes cómo la camioneta se hundía lentamente en el río.

Varias unidades, incluidos miembros del FDNY, respondieron a la escena, en medio de una ráfaga de actividades de emergencia. Detectives fueron vistos tomando fotografías desde el terraplén, mientras se iniciaba la investigación sobre las causas del extraño accidente.

UPDATE: At least one woman died after being pulled from a submerged Jeep that plunged into the Hutchinson River after the driver lost control, law enforcement sources said. https://t.co/1RcrhnSYDe

— NBC New York (@NBCNewYork) June 4, 2021