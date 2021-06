Twitter lanza su versión de paga en Australia y Canadá: por fin se podrán editar los tuits

Twitter anunció que lanzará un nuevo producto de suscripción en Australia y Canadá llamado Twitter Blue, que permitirá a los usuarios de pago editar sus tuits, una demanda longeva de sus fieles seguidores.

Quién no recuerda haber enviado un mensaje y descubrir una vez que estaba publicado que había algo que debía ser modificado. Ante la imposibilidad de hacerlo lo mejor era borrarlo.

O qué tal cuando querías recuperar un mensaje de hace tiempo y para encontrarlo había que dedicar un buen tiempo para rastrearlo. Pero eso se acabó, por lo menos para los que decidan suscribirse.

Welcome to Twitter Blue — a new subscription service designed to give you more customization over your Twitter experience and access to premium features, including:

🔹Undo Tweet

🔹Bookmark Folders

🔹Reader Mode pic.twitter.com/YC6QiLM52U

— Twitter Blue (@TwitterBlue) June 3, 2021