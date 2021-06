VIDEO: Salón de manicura usa peces vivos para adornar las uñas y las redes estallan

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

No cabe duda que últimamente las tendencias en manicura han alcanzado límites insospechados. Desde los clásicos adornos estacionales para celebrar 4 de julio, Halloween o Navidad, hasta exóticos diseños que pueden ser tan extraños como lo permita la imaginación. Pero este salón de manicura fue más allá de los límites al usar peces vivos para adornar las uñas y, por supuesto, las redes estallaron.

En un video compartido en la cuenta de Instagram del salón Nail Sunny, ubicado en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, es posible ver cómo un pequeño pez es encapsulado en una uña de acrílico decorada especialmente para lucir como un acuario.

Las primeras imágenes muestran la preparación previa para crear la cápsula de acrílico, y cómo se acondiciona la uña natural para insertar en ella este “miniacuario”. Posteriormente se ve cómo un pequeño pececito es sacado de una pecera y colocado dentro de la cápsula de acrílico azul, tan pequeña que el animal apenas puede moverse y difícilmente podría darse la vuelta.

El video fue criticado por los usuarios de Instagram que expresaron lo desagradable que era ver esa escena de maltrato animal, pero también por la organización de protección animal People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Elisa Allen, directora de PETA en Reino Unido, declaró a la prensa inglesa: “Usar animales como si no fueran más que accesorios de belleza es triste y estúpido. No hay excusa para arrancar a los peces sensibles de sus hábitats naturales y confinarlos en pequeños recintos artificiales, y mucho menos en los que están adheridos a las uñas de las personas”.

No es la primera vez que este salón de manicura presenta diseños tan extravagantes y controvertidos para las uñas. Ya en 2018 fue duramente criticado por incluir hormigas vivas en sus decoraciones con una técnica parecida a la mostrada con los peces. Y aunque en sus posts de Instagram asegura que ni los peces ni las hormigas fueron lastimados para realizar el video, no es descabellado pensar que alguna clienta pedirá este tipo de manicuras para llevársela a casa y presumirla en una noche de fiesta.