Anciano murió tras ser detenido por conducir estando ebrio en Nueva York

John Greico, un hombre de 65 años, fue hallado muerto en su celda en una comisaría en Brooklyn (NYC), después de ser detenido por presunta conducción en estado de ebriedad.

Según NYPD, el residente de Staten Island fue arrestado el jueves alrededor de las 10 p.m. después de que los oficiales respondieron a una llamada al 911 sobre un conductor imprudente cerca de Bay 14th Street y Cropsey Avenue en Bath Beach (Brooklyn). Al llegar, lo descubrieron borracho detrás del volante.

Greico fue detenido por presuntamente conducir en estado de ebriedad y llevado a un hospital, donde fue examinado y tratado, según la policía. Luego de que fue dado de alta alrededor de la 1:25 a.m. del viernes, la policía lo llevó a la Comisaría 62 para su procesamiento. Horas después, lo encontraron inconsciente en el suelo de su celda sin signos de trauma cerca de las 5 p.m.

Los oficiales intentaron revivir a Greico hasta que llegaron paramédicos y se hicieron cargo, según NYPD. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde lo declararon muerto alrededor de las 5:30 p.m.

El médico forense de la ciudad está estudiando la causa de la muerte y la División de Investigación de de la policía de Nueva York inició una pesquisa, reportó Pix11.

Motorist John Greico, of Staten Island, who was busted for drunk driving, died hours later while he was held at a Brooklyn precinct, cops say.

They found Greico unconscious on the floor of his holding cell.https://t.co/uPn8BWnRes

