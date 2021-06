Psiquiatra racista de Nueva York sueña “balear personas blancas”: escándalo en prestigiosa Universidad Yale

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Dra. Aruna Khilanani, una psiquiatra de NYC, le dijo a una audiencia en la Facultad de Medicina de la prestigiosa Universidad Yale (Connecticut) que tenía fantasías de “descargar un revólver en la cabeza de cualquier persona blanca que se interpusiera en mi camino”.

Khilanani expresó los comentarios racistas en una conferencia virtual en el Centro de Estudios Infantiles de la institución Ivy League realizada el 6 de abril y cuyo audio fue divulgado ayer por la ex escritora de opinión y editora del diario The New York Times, Bari Weiss.

Alllí la psiquiatra de origen iraní también dijo que los blancos “hacen que me hierva la sangre” y “están locos y lo han estado durante mucho tiempo”.

Un volante que promocionaba la charla y que Weiss publicó en línea tituló la conferencia “El problema psicopático de la mente blanca” e incluía “objetivos de aprendizaje” como “Establecer la falta de empatía de los blancos hacia la ira de los negros como un problema” y “Comprender cómo los blancos son psicológicamente dependientes de la ira de los negros”.

Khilanani abrió sus comentarios ese día diciéndole a la audiencia: “Voy a decir muchas cosas, y probablemente provocará muchas respuestas, y quiero que tal vez las observe en usted mismo”.

Luego pidió “oraciones por DMX” -en referencia al rapero afroamericano que estaba hospitalizado y moriría tres días después en Nueva York por una sobredosis-, antes de discutir lo que describió como la “intensa rabia y futilidad” que supuestamente sienten las personas de color cuando hablan con los blancos sobre el racismo.

“Estamos tranquilos, estamos dando, también dando, y luego, cuando nos enojamos, usan nuestras respuestas como confirmación de que estamos locos o tenemos problemas emocionales”, dijo Khilanani, usando el plural “nosotros” al referirse a las personas de color. “Siempre termina así, sucede todo el tiempo. Como un maldito temporizador, puedes contarlo”.

“Nada me enoja más que una persona blanca que me dice que no me enoje, porque aún no han visto enojo real”, afirmó, antes de confesar que cortó “sistemáticamente” a la mayoría de sus antiguos amigos blancos “alrededor de cinco años” atrás.

Más adelante en la charla, Khilanani afirmó que conversar con personas blancas sobre temas raciales era “inútil porque están en el nivel de conversación equivocado”. “La gente blanca está loca, y lo ha estado durante mucho tiempo… La gente blanca siente que los estamos intimidando cuando mencionamos la raza”, dijo.

En su cuenta Twitter, Khilanani se define como “Psiquiatra forense y psicoanalista con experiencia en violencia y racismo. Dejé las instituciones académicas a causa del racismo. Sin cortar. Palabra”.

Tras divulgarse el audio ayer, Khilanani no respondió a las solicitudes de comentarios, ni tampoco el Dr. Andres Martin, director de estudios médicos del Yale Child Study Center, quien figuraba como “director del curso” para la charla, reportó New York Post.

NYC shrink tells Yale audience she fantasizes about shooting white people in head https://t.co/ju0N3ve3lt pic.twitter.com/OKoQLOuCsI — New York Post (@nypost) June 4, 2021