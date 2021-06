Rafa Nadal se apuntó un nuevo récord en Roland Garros para dejar atrás a Federer

Siempre hay un récord más que romper cuando Rafa Nadal va al Abierto Francés a competir y este sábado alcanzó uno nuevo al doblegar 6-3, 6-3 y 6-3 a Cameron Norrie en la tercera ronda del Roland Garros 2021, el torneo predilecto del tenista español.

Con el contundente triunfo frente al británico, la raqueta de Rafa sumó su victoria 103 en un mismo Grand Slam y superó las 102 que presume Roger Federer en el Australian Open. Ahora el máximo ganador en un torneo grande.

El Rey de la Arcilla posee el escalofriante récord de 103 triunfos en 105 encuentros. Ganó 13 títulos y entre 2010 y 2014 ganó cinco de manera consecutiva, una racha que quiere volver a repetir su gana la edición 2021. Ya que también ganó en 2017, 2018, 2019 y 2020.

Even at age 35, Rafa Nadal can still fly around the court!

This superb winner gave him the second set in his round three win over Cameron Norrie at Roland Garros.

