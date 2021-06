Adamari López tuvo un novio entre Luis Fonsi y Toni Costa que se le relacionó con el narcotráfico

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En medio de toda la avalancha mediática que ha representado la separación de la conductora de Hoy Día, Adamari López y el bailarín español Toni Costa, han salido a relucir las ex parejas de ambos. Entre ellos, el breve romance con un novio que tuvo “La Chaparrita” entre su relación con Luis Fonsi y antes de comenzar la que tendría posteriormente con Toni, quien se terminó convirtiendo en el padre de su hija, Alaïa. A este novio se le relacionó con el narcotráfico.

Se trata del escritor del libro “El Cartel de los Sapos”, Andrés López López, que se terminó convirtiendo en una excelente serie televisiva. En la misma hay un personaje llamado “El Fresa” que pasa a pertenecer a un cartel de droga en Colombia. Ese sería en la vida real el propio Andrés López López. El mismo escribió el libro desde la cárcel cuando pagaba condena por su relación con el narcotráfico de su país, específicamente el Cartel del Valle.

Andrés López López habría colaborado con las autoridades norteamericanas y eso le redujo la condena notoriamente. Al salir en libertad retomó su vida y fue cuando conoció a “La Chaparrita” de Telemundo. Ella se habría divorciado el año anterior del cantante Luis Fonsi. Separación que fue muy sonada en los medios de comunicación y muy dolorosa para Adamari, como ella misma ha dicho en reiteradas oportunidades.

En algún momento, la revista “Quien” dijo que fue el mismo padre de la presentadora de televisión y actriz, Luis López, el que dio a conocer del amorío entre su hija y el colombiano: “Él fue cortés y amable, me trajo música mexicana, la disfruté, pero no lo disfruté a él porque perteneció al narcotráfico y está señalado como “sapo” (como se llama a los que delatan a las personas).

Agregó también, que en ese momento le manifestó su preocupación a Adamari por esta relación: “… Se lo he dicho, pero ella siempre me contesta que no es su intención casarse ni tener relaciones, ni tener contacto sexual con él… Yo le he llamado la atención de que no es conveniente ni siquiera una amistad, por la opinión pública”, dijo para su momento el padre de “Ada”.

Si hay algo que siempre ha manifestado la conductora de televisión es el amor y el cuidado que tuvieron sus padres en la crianza de ella y sus hermanos. Viene de un hogar con valores, donde la unión familiar es todo. Esto mismo se ve evidenciado en la educación y el cariño que le da Adamari a su hija Alaïa. Por eso, siempre se creyó que la puertorriqueña escuchó los consejos de su padre y dejó esa relación. La otra versión que también sonó mucho fue que Andrés López López era para ese momento un picaflor. Aún así, nunca ninguno de los dos afirmó, ni negó la relación.

Después entró a participar en “Mira Quién Baila” y ahí conoció a Toni Costa. Entre ensayo y ensayo, la pareja se compenetró y en el tango final se besaron y ahí fue cuando comenzó la historia de amor que duró 10 años. Lamentablemente, una de las parejas más queridas por los hispanos anunció hace poco que habían decidido separarse. Los rumores por los motivos de la misma no han dejado de resonar en los medios de comunicación.

De igual forma, Adamari López, no ha sido una famosa a la cual se le vincule con muchas parejas y ha dejado claro que es muy estable cuando tiene una relación.