“Chisme No Like” llama a Adamari López y a Toni Costa mentirosos y farsantes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La conductora de Hoy Día, Adamari López, y el bailarín español Toni Costa siguen en el ojo del huracán por su reciente separación después de 10 años. Los conductores de Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani, quienes en enero informaron que había una fuerte crisis en la pareja y que incluso ya vivían separados, han llamado a “La Chaparrita” y a Toni mentirosos y farsantes. Resulta que días antes, Toni publicó una historia diciendo que no creyeran en mentiras y ante esto, hoy los periodistas “se le fueron encima” al bailarín.

“Aquí Adamari y Toni mienten. Le han mentido a todo el mundo. Desde el 26 de enero que Toni ya estaba en otro departamento”, dijo Ceriani. Además, el periodista asegura que, luego que hicieran público en Chisme No Like que Adamari supuestamente se habría operado el estómago, perdió credibilidad ante ellos y ante muchos de los seguidores. “Para mí es una estafa… que digas que adelgazaste con Oprah, pero te hiciste otras cosas para adelgazar. No me tomes el pelo. No esta bien engañar a sus fans. No está bien que tu público se crea esa idea y la compre porque es una mentira”, dijeron ambos conductores respectivamente.

Además, Ceriani aclaró que ellos no están dando a conocer o afirmando las tendencias y gustos de la ex pareja de Adamari: “Si yo pregunto en Miami: – ¿Quién de ustedes piensa que Toni Costa es gay?- …Muchos levantarían la mano. Si no sos gay, no hay problema. No estamos diciendo que sos gay. Estamos diciendo que el colectivo de la farándula siempre pensó eso y Adamari te lo dijo. Pero no estamos diciendo que eres gay…”. Esto lo dice en base al comunicado en video que emitió Adamari, donde informaba que la decisión de la separación era basada, en parte, para preservar el bienestar de Alaïa.

En Chisme No like presumen que Adamari pudo haber dicho eso por el rumor de la sexualidad de Toni. Sin embargo, Elisa Beristain comentó hace unos días que su amigo “El Rey del Tocino” tenía unas pruebas de eso, pero hasta ahora no las han presentado. Seguramente y por esa razón, Ceriani fue contundente hoy al decir que no hay pruebas hasta ahora sino sólo rumores dentro de la industria del espectáculo, mismos que vendrían desde hace mucho tiempo.

“Aquí el mentiroso eres tú Toni, que te prestaste al juego de Adamari”, aseveró el argentino. No hay duda que en la actualidad la credibilidad tanto de la conductora de Telemundo, Adamari López, como de Toni Costa esta en “jaque mate” ante estos periodistas. Hasta ahora ni Toni, ni Adamari se han pronunciado al respecto.

(Ir al minuto 51:50)