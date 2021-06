Adamari López le habría encontrado unos mensajes comprometedores a Toni Costa en su celular

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de 10 años juntos y una hija en común, la conductora de Telemundo, Adamari López, anunció la separación del bailarín español Toni Costa. Desde entonces los “lleva y trae” han estado a la orden del día en cuanto a cuál pudiese ser el verdadero motivo de la separación de la pareja. “Chisme No Like” ha estado siguiendo de cerca la noticia y aseguran que “La Chaparrita” de Hoy Día le habría encontrado unos mensajes comprometedores a Toni Costa en su celular.

Elisa Beristain aseveró que, según su amigo “El Rey del Tocino”, la puertorriqueña le habría agarrado el teléfono celular a su marido y vio mensajes con otro hombre. Elisa dice que tiene (EL Rey del Tocino) una supuesta de prueba de esto. En “Chisme No Like” también aseguraron que, en algún momento a una bailarina que trabajó con Toni en “Mira Quién Baila España” le preguntaron si tenían una relación con Toni, a lo que ella respondió: “Claro que no. Él tiene novio”.

(Ir a 1:18:15 para ver las declaraciones)

Desde marzo comenzaron a ir a terapia, según Ceriani. Asegura que Adamari no admira a Toni y que la pareja tiene cinco meses separada. En teoría Toni le iba a hacer un cumpleaños en República Dominicana y, cuando la presentadora se enteró, le dijo que cancelara todo, pues estaban en medio de una crisis y no quería aparentar ser una familia feliz.

También aseveraron que Adamari se comenzó a poner más delgada porque, según Ceriani, alguien rondaba al bailarín: “Cuando una mujer se pone linda es porque le están por tumbar la pareja…”, dijo dándole paso a la noticia que la manzana de la discordia sería un hombre.

Ceriani dice que no es una sorpresa que siempre se ha dicho que a Toni le gustaban los hombres a lo que Elisa respondió de inmediato que para ella sí es algo nuevo. “El Güero” asegura que algunos años atrás, él mismo le destapó a Adamari algo relacionado con Luis Fonsi: “Él desde hace rato le estaba poniendo el cuerno”.

El periodista dijo también que desde enero ya venían teniendo problemas (Toni y Adamari), que se habrían dejado de seguir en las redes sociales y que después comenzaron a seguirse de nuevo. En total y según lo que dice el show de Youtube, estuvieron 8 meses en terapia, él no la habría terminado y sólo Adamari la continuó unos meses más.

Toni, por su parte, publicó unas indirectas en sus historias de Instagram: “Lamentable. Hagan el favor de no creer todas las mentiras que están diciendo, no se dejen llevar por lo que inventan, todo eso viene de corazones vacíos y sin amor. El tiempo de Dios es perfecto”, en respuesta a no sólo “Chisme No Like” sino los distintos medios que han hablado de la muy sonada separación.