Fusión NBA-WWE: Joel Embiid salió al tabloncillo de Philadelphia junto a Triple H [Video]

El inicio de las semifinales de la Conferencia Este de la NBA entre Philadelphia Sixers y Atlanta Hawks nos dejó un momento para el recuerdo: Joel Embiid, figura de los Sixers, saltó al tabloncillo junto a Triple H, leyenda de la WWE, empresa de lucha libre más conocida en el mundo. Ambos salieron al Wells Fargo Center al ritmo de la canción de “DX”, una de las facciones más recordadas de la historia, de la cual Triple H formó parte.

this is the absolute peak for any Attitude Era/NBA fans out there. haven't been this hype since Rodman walked out with the NWO. pic.twitter.com/2O2iVF9tWW

— Rob Perez (@WorldWideWob) June 6, 2021