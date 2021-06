El Bronx sufrió el peor impacto por pandemia del COVID-19 muestra informe del Contralor estatal

Durante la peor parte de la pandemia del COVID-19 el año pasado, las comunidades de las minorías en la Gran Manzana fueron las más golpeadas por la emergencia de salud pública que a su vez generó en una grave crisis económica. Y fue sin duda El Bronx el condado que sufrió las peores consecuencias, según lo demuestra un nuevo informe revelado este martes por el contralor estatal Thomas DiNapoli.

Además de contar con las cifras más altas de hospitalizaciones y muertes por coronavirus en toda la ciudad de Nueva York, El Bronx también reportó uno de los mayores índices de pérdidas de empleo producto de la pandemia, registrando un pico del casi 25% de desempleo en mayo del 2020, una tendencia que se ha mantenido alta hasta ahora, pero con algunas señales de lenta recuperación.

“Antes del comienzo de la pandemia El Bronx estaba en una trayectoria continua de gran desarrollo, con sostenido crecimiento económico, de población y en trabajos. Y luego la pandemia golpeó, y debió a la situación socio-económica y de salud que ya existía con anterioridad en la población, este condado recibió uno de los impactos más fuertes en comparación a toda la ciudad”, indicó el Contralor estatal, alertando que eso “estancó el progreso en el condado que es el hogar de una quinta parte de los neoyorquinos, amenazado con revertir los avances logrados en los últimos años”.

El informe destaca varias particularidades del Condado de la Salsa como, por ejemplo, que el 70% de la fuerza laboral está compuesta por trabajadores esenciales o del sector de servicio que tienen contacto cara a cara con clientes o consumidores, principalmente en cuatro áreas: la salud, tiendas, asistencia social y el sector del turismo y la hospitalidad, industrias que en su conjunto registraron una reducción de empleos del 18%.

“Pero el problema no fue solo que esas cuatro categorías de negocios fueron las que más cerraron, sino que esos trabajadores esenciales tenían que seguir yendo al trabajo, en transporte público y ver clientes cara a cara como los empleados de la salud, y eso los expuso de una manera más extrema al coronavirus, provocando un número mayor de casos graves en El Bronx”, especificó el funcionario.

Ciertas condiciones pusieron a las personas, y por lo tanto a las comunidades, en mayor riesgo de contraer COVID-19 y experimentar resultados más severos, explica el análisis. Estas condiciones incluyen pobreza, desempleo, viviendas hacinadas, condiciones de salud subyacentes y acceso a los servicios de salud. El Bronx tuvo la tasa más alta, casi el 42%, de residentes que enfrentaron tres o más factores de riesgo. La prevalencia de estos factores de riesgo refleja que los residentes tenían un acceso relativamente más deficiente a atención médica de calidad antes de la pandemia, lo que contribuyó a la tasa relativamente alta de hospitalizaciones y muertes por el virus en el condado.

“Antes de la pandemia de COVID-19, El Bronx tenía un récord de desempleo bajo y el desarrollo estaba en su punto más alto, íbamos en la dirección correcta”, reaccionó así al informe el presidente de ese condado Ruben Díaz Jr.

Entre tanto, la asambleísta estatal Karines Reyes, que representa al Distrito 87, recalcó que la pandemia “sacó a la luz y exacerbó las diversas desigualdades económicas y de salud que enfrentan los habitantes de El Bronx. El desempleo se disparó cuando los sectores minorista y de servicios detuvieron sus operaciones debido a las restricciones de cierre. West Farms, un vecindario predominantemente negro y latino, vio que los niveles de desempleo alcanzaron el 26% en un momento. West Farms fue el ejemplo más atroz de lo que sucede cuando una ciudad no apoya adecuadamente a sus residentes”.

Last year, the Bronx was hit hard by the COVID-19 pandemic. As sights are set on recovery, equity must remain a priority.

— Tom DiNapoli (@NYSComptroller) June 8, 2021