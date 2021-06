Salma Hayek se desata bailando al ritmo de Britney Spears vistiendo pijama y terminando en el suelo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ya estamos acostumbrados a ver los bailes extrovertidos y el buen humor del cual es dueña la bella mexicana Salma Hayek. En múltiples ocasiones ha deleitado no sólo con su talento y figura a sus fanáticos sino también con sus ocurrencias. Esta vez no fue la excepción y, muy quitada de la pena, publicó un video en el que aparece en pijama bailando al ritmo de la canción “Baby One More Time” de Britney Spears. La actriz de Hollywood se inspiró tanto, que fue a parar al suelo al hacer un movimiento con su pierna como si se tratara de una bailarina profesional.

“¡Muéstrame tu #hitmanschallenge baby! ¡Muéstrame tu mejor #hitmanschallenge baby!” Hayek subtituló la publicación. “Yo estaré vigilando”, escribió en su publicación Salma. A diferencia de otras veces donde se deja ver en traje de baño o muy bien vestida, en esta oportunidad, la mexicana hizo gala de ropa cómoda que usa para estar en casa como lo es una pijama. Además, la acompañaron atrás varias personas que trabajan con ella y que le sirvieron de cuerpo de baile. Pero sobre todo, que fueron solidarios y terminaron junto con la actriz en el suelo.

Esto lo hizo Salma para promocionar la película que protagoniza junto a Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson llamada The Hitman’s Wife’s Bodyguard en donde interpreta al personaje de Sonia Kincaid y que se estrenará el próximo 16 de junio. La misma debutaría en el 2020, pero por la pandemia, se pospuso hasta esta fecha.

Hace poco, el actor Anthony Hopkins ganó su segundo premio Oscar y Salma fue hasta su casa para celebrarlo. Ambos bailaron y demostraron ser muy buenos amigos. Así como también reveló que se contagió de COVID-19 y que, se sintió tan mal que llegó a pensar que si moría, quería hacerlo en su casa y no en la cama de un hospital. Al parecer la actriz tenía serias dificultades para respirar, por lo que su doctor de cabecera le habría dicho que fuera a un hospital a lo que ella respondió: “No, gracias. Prefiero morir en mi casa”. Por fortuna, este trago amargo no pasó a mayores.

Por otro lado admitió también días recientes, que la industria del cine en Hollywood es dura y que muchas veces le negaron protagónicos por ser mexicana: “… Los directores me dijeron que yo era la mejor audición y que era mejor que quienes eligieron y que se arrepintieron. Pero en ese momento, sabían que los estudios no habrían elegido a un mexicano como protagonista”, acotó. Pero después pudo demostrar que eso no sería un impedimento, pues ha participado en grandes producciones y fue nominada al premio Oscar por interpretar a la pintora mexicana Frida Kahlo en la película “Frida”. No cabe duda que a Salma Hayek no hay quien la detenga.