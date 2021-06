Cuarto cheque de estímulo y el estudio de la Universidad de Michigan que lo respalda; Bernie Sanders destaca resultados de investigación

Un estudio reciente de la Universidad de Michigan reveló que las últimas dos rondas de cheques de estímulo aprobadas en el Congreso de Estado Unidos sacaron de la dificultad económica a los estadounidenses tanto de bajos ingresos como los de ingresos más altos.

El análisis, titulado “Dificultades materiales y salud mental luego de la ley de alivio por COVID-19 y la ley para el ‘Plan de rescate estadounidense (APRA)'”, ha sido tomado por legisladores como el independiente Bernie Sanders y otros sectores para insistir en el llamado para un cuarto cheque de estímulo.

Los resultados de la investigación liderada por Patrick Cooney y H. Luke Shaefer, publicada en mayo, estableció que durante la crisis, los niveles de dificultad que enfrentaron los hogares estadounidenses estuvieron directamente vinculados a la respuesta para ayudas federales gubernamentales.

“A pesar de los altos niveles históricos de desempleo, en julio de 2020 nosotros encontramos que los niveles de dificultad se estabilizaron— y en algunos casos se redujeron— luego del despliegue de los programas de apoyo bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES) como los Pagos de impacto económico (EIP) y la expansión en el seguro por desempleo. La dificultad se mantuvo relativamente estable a principios del otoño del 2020 antes de incrementar marcadamente en noviembre y diciembre de 2020 a medida que la recuperación económica se estancó y el Congreso retrasó la acción en cuanto a las medidas de alivio”, leen los resultados del estudio.

La evaluación arrojó que tanto la insuficiencia alimentaria como otros renglones cayeron y el bienestar financiero y mental de los estadounidenses mejoró.

“Nosotros encontramos que la entrega de asistencia robusta, principalmente en efectivo, a familias estadounidenses llevó a un descenso en las dificultades materiales. Entre diciembre de 2020 y finales de abril del 2021, los niveles de insuficiencia alimentaria en el sondeo de Pulse cayeron por sobre 40%, los niveles de inestabilidad financiera cayeron un 45%, y los participantes que reportaron síntomas frecuentes de depresión cayeron en un 20%”, destacaron los investigadores.

“Los descensos más pronunciados de las dificultades se reportaron luego de la aprobación de las dos leyes de alivio, coincidiendo con la entrega de EIP, y las ganancias fueron mayores entre los hogares con ingresos más bajos. Todos los niveles de dificultad cayeron a sus niveles más bajos, medidos por Pulse, luego de la aprobación de APRA… “, añadieron.

El senador Sanders, que el año pasado presentó junto a la hoy vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el también demócrata Ed Markley una medida para el desembolso de pagos mensuales de $2,000, hizo referencia al estudio en un tuit el pasado 4 de junio.

What stimulus checks meant for the American people:

⬇️ financial instability fell by 43%

⬇️ families' food shortages fell by 42%

⬇️ anxiety and depression fell by 20%

Yes. Government can and should continue to address the needs of working people, not just the 1%.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) June 4, 2021