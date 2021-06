Caos en calles del centro de Austin, Texas por tiroteo que dejó 13 heridos, dos en condición crítica

Al menos 13 personas resultaron heridas y dos de estas se encuentran en condición crítica luego de un tiroteo la madrugada de este sábado en el centro de Austin en Texas.

El pistolero o los pistoleros continúan fugitivos mientras las autoridades examinan videos de seguridad y de testigos que se encontraban por el bloque 400 de East Sixth Street para tratar de dar con los responsables.

Las autoridades creen que el pistolero disparó al azar.

El reporte de Austin American Statesman indica que paramédicos respondieron a la escena a eso de la 1:25 a.m. en lo que describieron como un “ataque activo”. El personal de emergencia trasladó a cuatro personas al hospital en ambulancia. Mientras que la policía de la ciudad se llevó a otros seis y tres fueron trasladados para recibir servicios médicos por un vehículo oficial.

NEW: This is video of the aftermath of the downtown Austin shooting showing officers performing first aid on the wounded.

pic.twitter.com/gkUuFLn9up

— Tony Plohetski (@tplohetski) June 12, 2021