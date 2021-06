No hay lugar seguro en Nueva York: niño robado y golpeado dentro de elevador de su edificio

NYPD está buscando a un hombre sospechoso de golpear y robar a un niño de 13 años dentro del ascensor de su edificio de apartamentos NYCHA en El Bronx.

El Departamento de Policía de Nueva York divulgó ayer fotos del sospechoso del delito cometido la tarde del 28 de mayo, cuando un desconocido siguió al menor de edad al ascensor de su edificio en Forest Houses, desarrollo de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad (NYCHA) ubicado a lo largo de East 166th Street, en el vecindario Morrisania.

Una vez dentro del ascensor, el hombre le exigió dinero al niño. Pero cuando él le dijo que no tenía dinero, le dio un puñetazo en la cara, según las autoridades. Luego, el atacante rebuscó en los bolsillos del adolescente antes de robar su celular iPhone y chaqueta.

Según la policía, el ladrón huyó una vez que el ascensor se abrió en un piso desconocido del edificio. El niño sufrió un hematoma en el labio, pero se negó a recibir atención médica, acotó Pix11.

La policía de Nueva York ofrece hasta $3,500 dólares por información para ayudar al ladrón. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

WANTED for A Robbery in the vicinity of East 166 Street and Forest Avenue. #bronx NYPD42pct on 5/28/21 @ 3:00 P.M. Perpetrator did take the victims I-phone and coat and punch him in the face. Reward up to $3500Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! pic.twitter.com/vTu4FT0FDw

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 12, 2021