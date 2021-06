Destruyen a Jennifer Lopez por besarse con Ben Affleck delante de sus hijos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A pesar de muchos fanáticos estar felices porque Jennifer Lopez no llorará un mar por su separación de Alex Rodriguez. Otro tanto está indignado y hasta han destruido a JLO por haberse besado con Ben Affleck delante de sus hijos, Emme y Max, a apenas casi dos meses de haberse separado del ex deportista.

Muchas han sido las semanas en las que hemos visto a Jennifer Lopez y a Ben Affleck pasearse y sonreír, cosa que ya convertía en un secreto a voces el retorno de su relación. Pero ahora hay un video tomado por un paparazzi en el que claramente se ven dándose un beso en Malibú, California delante de sus hijos. Inmediatamente después se separan y se acerca Max, hijo de Jennifer con Marc Anthony, a mostrarle a la pareja algo desde un teléfono celular y posteriormente se acerca también su hermana, Emme, a abrazar a su mamá por detrás. Esto hizo que muchos le señalaran duramente a Jennifer Lopez por haber mostrado su amor de manera física en frente de sus retoños.

Claramente se ve que ya están pasando tiempo como familia y muchos de los fanáticos no han tardado en lanzar varios comentarios destructivos hacia Jennifer Lopez. Primero, por no haber esperado tiempo suficiente para dejarse ver con otra pareja y segundo, por haber hecho esto delante de sus hijos.

“Es su vida si pero con hijos al lado, no va”, “Ejemplo de Madre… No quiero una mamá así”, “Ay no que feo.. así tampoco.. digo que ella haga lo que quiera pero si debería cuidar a sus niños”, “Pobres niños … está bien que no pueda estar sin macho, pero eso no quiere decir que se lo tenga que llevar a sus niños”, “Ya están acostumbrados a verla con muchos y ya les da igual a ellos” y “Pobres hijos ven a la madre cambiar de marido como cambiando de calzones … se ve que es primero mujer que madre”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer al menos desde la cuenta de Instagram de escandalo_o, quienes fueron de los primeros en postear el video.

Ciertamente Jennifer Lopez casi siempre viaja con sus pequeños a donde vaya y además, no sabemos cuándo fue que en realidad sucedió la separación entre ella y Alex Rodriguez. La anunciaron hace aproximadamente hace dos meses, pero quizás esa ruptura tenga más tiempo. De hecho, su ex Marc Anthony le puso a “La Diva del Bronx” una condición para aprobar su relación con Ben y fue la de simplemente ser feliz. Así que, con hijos presentes o sin ellos, Jennifer Lopez hasta ahora ha demostrado ser una madre a la altura.