Trump luce pálido y demacrado en Nueva York en medio de demandas y a pocas horas de su cumpleaños

Este lunes el expresidente Donald Trump cumple 75 años y no se sabe cómo celebrará, pero imágenes tomadas en Nueva York lo muestran pálido y demacrado, en medio de demandas e investigaciones en su contra.

Las imágenes difundidas por el Daily Mail muestran al exmandatario cerca de la Torre Trump en la Quinta Avenida y su rostro muestra una expresión cansada.

El expresidente actualmente reside en su club de golf en Nueva Jersey y no se tienen claro a qué se debió su nueva visita a la Gran Manzan, donde un gran jurado especial, convocado por el fiscal de Distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., escucha testimonios y revisa documentación ante una posible acusación contra el republicano.

Gaunt and pale Trump appears exhausted as he visits Trump Tower in NYC for first time since allegations emerged that his DoJ 'spied' on congressman and even his own White House counsel https://t.co/tYELOsVWDH

