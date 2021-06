VIDEO: Clienta racista insulta y le grita “chango” a empleada afroamericana de Ross Dress for Less en Missouri

Un video protagonizado por una clienta blanca bautizada en redes sociales como “Karen” grabado en una tienda de descuentos de ropa Ross Dress for Less, en St. Louis, Missouri, lanzó una serie de insultos racistas en contra contra una empleada afroamericana a quien le dijo chango, se ha hecho viral.

El video fue compartido por el usuario de TikTok @maddens.mama y ha recibido más de dos millones de visitas aunque también fue compartido en Twitter en donde también ha generado todo tipo de reacciones que reprueban el actuar de la mujer identificada como Lisa Zohner.

En el clip, se puede ver a la agresora gritando a la empleada, supuestamente la gerente, cerca de las puertas de entrada del almacén. Se puede ver a la cliente enojada sin mascarilla, y parada muy cerca de la cara del gerente a la que le gritó: “¡Tu madre ignorante, maldita perra, es lo que eres!”.

En el video se puede escuchar a la mujer gritando, a lo que el gerente (quien sí portaba mascarilla responder con calma: “Por favor, vete”. Ante ello la mujer continuó gritando obscenidades mientras se preparaba para salir de la tienda. “¡Llámalo racismo!”, Gritó. “Vete a la mierda, maldita perra negra”.

La gerente volvió a responder sin mostrar enojo: “Está bien, eso no me molesta”, a lo que la clienta gritó: “¡Que te jodan!”. A lo que la empleada respondió: “Está bien, que tengas un buen día”.

Pero ahí no terminó todo pues antes de irse, la mujer gritó un insulto sobre “sentarse en el porche como un chango”, a lo que la gerente dijo: “¡Fuera!”.

This racist was last seen in St. Louis, MO yelling at a Black woman and calling her a "monkey." Nobody should ever have to deal with that. Major props to this queen for the way she kept her cool. 👑 pic.twitter.com/RK8ZOde8d2

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) June 13, 2021