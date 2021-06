Karol G anuncia gira por distintas ciudades de Estados Unidos con su ‘Bichota Tour’

Karol G hará su muy esperado regreso a los escenarios luego del anuncio de su próxima nueva gira de conciertos, “Bichota Tour”.

En un comunicado publicado por la discográfica Universal Music, Karol detalló la felicidad que la invadió al saber que muy pronto volverá a estar frente a frente con sus fans:

Un total de 21 fechas son las que componen esta gira que, de momento, solo pasará por Estados Unidos y Puerto Rico. Denver será la primera ciudad en recibirla en el Mission Ballroom, mientras que San Juan de Puerto Rico será con la que concluya.

Sobre el recorrido que realizará, se conoce que del país visite 19 ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Boston, Las Vegas, Filadelfia, Washington DC y que termine en el FTX Arena de Miami el 26 de noviembre. El 27 de noviembre se estaría presentando en el Coliseo, en San Juan.

Se espera que el trabajo discográfico con el que la colombiana recorra nuestro país incluya las canciones “Tusa’, “Ay, Dios mío” y “Bichota”, las cuales no ha tenido oportunidad de presentarlas en concierto con público presencial y que seguramente sus fanáticos están ansiosos por cantar.

.@KarolG has announced some dates for “BICHOTA TOUR”. It starts off in the US, below are the dates. 🇺🇸

— Some Tickets are available for purchase tomorrow on Ticketmaster. pic.twitter.com/V8ZCOlNAAl

