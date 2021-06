Atacan feo a Chiquibaby por cómo se viste durante su embarazo, dicen que sus pantalones son un horror

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Chiquibaby está embaraza y para muchos ha logrado lucir su estado de gestación, con mucho estilo. Y es que cada vez que ha aparecido en Telemundo para conducir Hoy Día se ha dejado ver con vestidos realmente alegres, entallados pero que han sabido destacar su embarazo y en los que sobre todo se ve muy cómoda. Sin embargo, no todos están de acuerdo con el vestuario de Chiquibaby.

Algunos han salido hoy a atacar a la conductora a través de Instagram, diciéndole que los que la visten probablemente no la quieren, porque los pantalones que se puso hoy, los consideran estos expertos en moda, un verdadero y terrible “horror”.

“Los que te visten no te quieren”, le dijeron a la conductora. Para luego agregar mensajes como este: “Chiquis es la única embarazada que no usa ropa de embarazada y ella se ofende porque ella me contestó un comentario, es de la persona que se ofende si les dicen la verdad, pero lo siento cariño pero he visto muchas ropas no adecuadas a una barriga de embarazada. Usa unos vestidos también muy apretados“.

Y así son varios los que atacan sobre todo sus pantalones y que además no están de acuerdo con que porte vestidos entallados a su figura. “Pobrecita habiendo tanta ropa bonita porque la visten como payaso de circo”. Cabe señalar que en la actualidad ya no suelen llevarse vestidos holgados o aquellas famosas batas de embarazo. Ahora es muy común que las mujeres lleven todo tipo de ropa durante la gestación, sobre todo porque muchos diseños se han ido adaptando a la figura de la mujer para complacer su deseo de llevar ropa de diario o para eventos especiales, aún a pesar de estar embarazadas. Sin embargo, como muchas nuevas tendencias, ésta también parece ser difícil de aceptar.

El público, al menos buena parte de los seguidores de este matutino de Telemundo, está impactado y molesto porque Chiquibaby no usa, lo que ellos consideran, ropa de embarazada.

