El festival Lollapalooza de Chicago ofrecerá boletos gratis a quienes estén vacunados contra Covid-19

Como una estrategia para promover la vacunación en Chicago, el famoso festival de música Lollapalooza ofrecerá boletos gratis a quienes estén vacunados contra el Covid-19.

Las mismas autoridades anunciaron que regalarán 1,200 pases a los residentes de esta ciudad una vez que se vacunen el próximo 26 de junio.

Para poder entrar gratis a alguno de los cuatro días del festival solo deberás cumplir con los siguientes requisitos:

Estos son los lugares en donde podrán vacunarse:

ICYMI, the 2021 Schedule has arrived. Prepare for your #Lolla and check out the times and stage your favorite artists perform.🔥 https://t.co/82zYJP6WIQ pic.twitter.com/S9eKGAtgxG

— Lollapalooza (@lollapalooza) June 11, 2021