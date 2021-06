Tintes racistas en la Eurocopa: Marko Arnautovic, goleador de Austria, fue suspendido por UEFA para el partido ante Países Bajos

Marko Arnautovic, delantero de la selección de Austria, fue sancionado por UEFA tras insultar a Ezgjan Alioski, jugador de Macedonia del Norte, en la primera jornada de la Eurocopa 2020. Las palabras y los gestos del jugador austriaco parecieron tener tintes racistas.

BREAKING: Marko Arnautovic has been banned for Austria’s match vs. the Netherlands for 'insulting another player' after scoring against North Macedonia pic.twitter.com/dZjO9GW7Yd

