Christa Pike, la mujer condenada a muerte en Tennessee, sobrevive a dos inyecciones letales

Las autoridades del estado de Tennessee fallaron en la ejecución de Christa Gail Pike, programada para el miércoles, a pesar de haberle administrado dos dosis de una droga letal, hecho que provocó que el gobernador Bill Lee anunciara la suspensión de la única ejecución que quedaba programada para este año.

La mujer de 50 años fue condenada por un asesinato cometido en 1995 cuando tenía 18 años. Su ejecución estaba prevista para las 10:00 a.m. del miércoles. De haberse completado, habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos, informó The Associated Press.

Una corte de de apelaciones frenó el procedimiento una hora antes de la hora fijada, pero la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la orden horas más tarde. Las autoridades le suministraron dos dosis de pentobarbital, según los abogados defensores en documentos judiciales presentados el miércoles por la noche.

Los juristas informaron que Pike continuaba con vida y roncaba ruidosamente tras el procedimiento, por lo que fue trasladada en ambulancia desde la prisión hacia un centro hospitalario. Sus defensores indicaron no haber recibido reportes sobre su estado de salud actual.

Protocolo protocolo de ejecuciones en Tennessee

El protocolo vigente en Tennessee establece la aplicación de una segunda dosis de fármacos mediante jeringas si el recluso no fallece tras la primera inyección. El reglamento no precisa el procedimiento a seguir en caso de que la persona sobreviva a la segunda aplicación.

“Siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido por el Estado, aprobado por la Oficina del Fiscal General”, señaló el Departamento Correccional de Tennessee en un comunicado.

Por su parte, el gobernador Bill Lee confirmó la apertura de un proceso de indagación y la pausa de las ejecuciones previstas para el resto del año.

“Hacer cumplir una sentencia impuesta legalmente es una de las responsabilidades más serias del Estado, y el pueblo de Tennessee espera que se haga de una manera que no solo sea legal y constitucional, sino también efectiva”.

Antecedentes sobre el uso de fármacos letales

Sobre el impacto del evento en los registros judiciales del país, Robin M. Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, afirmó que es “singular e incomparable”.

Maher señaló que siete personas han sobrevivido previamente a ejecuciones por fallos al canalizar vías venosas, pero ninguna persona había permanecido con vida tras recibir los fármacos.

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