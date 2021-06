‘Juneteenth’ es oficialmente una celebración federal en Estados Unidos

El presidente Joe Biden firmó la ley que para que el 19 de junio sea considerado anualmene como la celebración de ‘Juneteenth’ o el Día de la Emancipación, para recordar la terminación de la esclavitud en los Estados Unidos.

Aunque este año el festejo cae el sábado, el viernes será un día feriado para los empleados federales del país.

Este festejo se realiza anualmente desde la era de la Guerra Civil, pero no había sido reconocido oficialmente, a pesar del empuje que defensores de derechos civiles habían realizado durante años.

En la firma de la ley aprobada por la Cámara de Representantes, con la oposición de 14 republicanos, la vicepresidenta Kamala Harris destacó la importancia de la norma, misma que ella patrocinó cuando fue senadora.

“A lo largo de la historia, Juneteenth ha sido conocida por muchos nombres: Día del Jubileo. Día de la Libertad. Día de la liberación. Día de la Emancipación. Y hoy, un feriado nacional”, expresó la vicepresidenta.

Antes de firmar el proyecto, el presidente Biden reconoció a Opal Lee, una de las principales activistas para lograr esta celebración nacional..

“Opal, eres increíble. Una hija de Texas. Abuela del movimiento para hacer de el 19 de junio un feriado federal”, dijo Biden sobre la mujer de 94 años, quien fue invitada especial en la Casa Blanca.

El mandatario contó algunos aspectos de la vida de Lee. Narró que cuando ella tenía 12 años, el 19 de junio de 1939, una turba blanca incendió la casa de su familia.

“A lo largo de las décadas, se propuso como misión ver que llegara este día. Fue casi una misión singular. Caminó kilómetros y kilómetros, literal y figurativamente, para llamar la atención sobre el junio 19”, dijo.

Luego el mandatario se acercó a ella para saludarla.

“Es un día en el que recordamos la mancha moral del terrible precio que la esclavitud causó al país y sigue causando, lo que durante mucho tiempo he llamado el pecado original de Estados Unidos”, dijo.

La Oficina de Administración de Personal de EE. UU. anunció el jueves que la mayoría de los empleados federales celebrarán el feriado el viernes.

Today @POTUS will sign the Juneteenth National Independence Day Act, establishing June 19th as a federal holiday. As the 19th falls on a Saturday, most federal employees will observe the holiday tomorrow, June 18th.

— U.S. Office of Personnel Management (@USOPM) June 17, 2021