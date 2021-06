Pervertido intruso se coló en habitación de una niña de 10 años en el Bajo Manhattan

NYPD está tras la pista de un pervertido intruso que invadió la habitación de una niña de 10 años en el East Village (NYC).

El hombre supuestamente abusó de la niña mientras dormía en su casa durante el fin de semana, dijo la policía ayer. No está claro cómo obtuvo acceso al apartamento ni si había otros adultos presentes que avisaron a la policía.

La menor estaba durmiendo en su casa, ubicada en el área de Broadway y Bond Street, cuando fue despertada alrededor de la 1 a.m. del viernes por un hombre no identificado que se frotaba sus genitales con los pies de la víctima, según NYPD. Luego huyó de la residencia.

La policía de Nueva York publicó un video del sospechoso ayer y calificó el incidente como un “delito grave de motivación sexual”, reportó Pix11.

Las autoridades describieron al sospechoso como un hombre de complexión media y con cabello en trenzas tipo “rasta”. Fue visto por última vez montando una bicicleta y vistiendo una camiseta multicolor, jeans negros, zapatillas blancas y una máscara del mismo color.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED for SEXUALLY MOTIVATED FELONY: On 6/11 at approximately 1 AM, in the vicinity of Broadway & Bond St, a 10-year-old female was inside her residence & awaken by a man in her room who rubbed his penis on her feet. Any info DM @NYPDTips or ☎️call 800577TIPS anonymously. pic.twitter.com/fIZ44GgDWG

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 16, 2021