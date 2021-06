Una hispana entre “las más buscadas” por el FBI por tráfico de drogas

El FBI intensificó su campaña para ubicar a Marlina Nannett Martinez, una hispana relacionada con el tráfico de drogas, como oxicodona, fentanilo y metanfetaminas.

“Se busca a Marlina Nannett Martinez por su presunta participación en la posesión y distribución de oxicodona, fentanilo y metanfetamina desde octubre de 2020 o alrededor de esa fecha hasta noviembre de 2020 o alrededor de esa fecha en la reserva india de Fort Peck en Wolf Point, Montana”, indica la agencia en el perfil de la mujer.

Martinez tiene 24 años, tiene el cabello castaño y los ojos verdes, mide 5.2 pies (1.58 metros), pesa unas 170 libras (unos 77 kilos) y es de nacionalidad estadounidense.

Como marcas distintivas destaca el uso de anteojos y/o lentes de contacto, además de tener perforaciones en las orejas y la cara.

Have you seen Marlina Nannett Martinez? She is #wanted by the #FBI for her alleged role in possessing and distributing oxycodone, fentanyl, and methamphetamine on the Fort Peck Reservation in Montana. #WantedWednesday @FBISaltLakeCity https://t.co/ytuVxhveRR pic.twitter.com/0IGbB7X8UV

— FBI (@FBI) June 16, 2021