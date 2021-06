Benicio del Toro defiende a Lin-Manuel Miranda sobre la ausencia de afrolatinos en In The Heights: “Vamos a darle un breakecito al hombre”

Tras el estreno de “In The Heigths”, Lin-Manuel Miranda pidió perdón por no haber incluido suficientes “afrolatinos de piel oscura” en el film, que cuenta tres días de la vida en el barrio de Washington Heights, de mayoría hispana y hoy día con una fuerte presencia dominicana.

Poco después, la puertorriqueña Rita Moreno defendió a Miranda, también boricua. “Simplemente estoy diciendo, ¿no pueden esperar un poco y dejarle tranquilo”, comentó la actriz en el show de CBS de Stephen Colbert. “Están atacando a la persona equivocada”.

Pero al día siguiente Moreno, ante la avalancha de críticas recibidas por defender a Lin-Manuel Miranda, se retractó: “Estoy increíblemente decepcionada conmigo misma. Al hacer una declaración en defensa de Lin-Manuel Miranda noche en el Colbert Show, claramente desdeñé a las personas negras que importan en nuestra comunidad latina”.

I’m incredibly disappointed with myself. While making a statement in defense of Lin-Manuel Miranda on the Colbert Show last night, I was clearly dismissive of black lives that matter in our Latin community. It is so easy to forget how celebration for some is lament for others.

— Rita Moreno (@TheRitaMoreno) June 17, 2021