Ni Sevilla o Barcelona, Sergio Ramos sigue en busca de su nuevo destino futbolístico

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En el día de su despedida del Real Madrid Sergio Ramos dejó abierta la interrogante sobre su próximo destino, quiere llegar a un club que le permita aumentar su palmarés y agigantar su leyenda. Eso sí, no será ni el Sevilla o FC Barcelona porque los descartó de entrada.

La prensa lo ubica en París, en Manchester e incluso la Juventus de Turín. Cualquiera que sea su destino, ganará un defensor central con carácter que quiere terminar su carrera de la mejor manera.

“No hemos pensado en ningún equipo, a partir de enero que entro en el mercado ha habido alguna llamada, mi agente, clubes interesados, pero nunca tuve en mente salir del Real Madrid. El Sevilla es el otro club de mi corazón y viví una etapa maravillosa, pero a día de hoy no contemplo esa opción al igual que el Sevilla no lo contempla. A nivel del Barça es un no rotundo como el Bernabéu de grande. Podéis estar muy tranquilos”, dijo en la conferencia de prensa.

Su relación con Florentino Pérez

No quiso entrar en polémicas y se marchó como un caballero, manifestó que no iba a hablar mal de Florentino Pérez porque lo tiene como un padre futbolístico. Sin embargo, contó su versión.

“Cuando uno compra la marca Sergio Ramos es Ramos con sus virtudes y sus defectos y me gusta ser siempre yo, mi relación con el presidente ha sido extraordinaria, es de padre e hijo, estaré agradecido eternamente. Me ha traído al Real Madrid y no voy a hacer ninguna declaración en contra de él porque en las familias también hay peleas y cada uno tiene que velar por sus intereses, pero hoy me quedo con ese abrazo que nos hemos dado en el evento. Los malos entendidos se quedan en el pasado. No quiero enfrentamientos pero voy a contar la verdad”.

Antes de despedirse agradeció al club y al presidente por el acto que le realizaron en su último día.

“Las dudas que tenéis vosotros sí he obtén ido respuestas, pero en el ámbito privado con mi presidente y quiero mantener en privado. Estoy orgulloso del evento que me han hecho disfrutar”.

Lee también: Sergio Ramos explicó por qué se fue: “Yo nunca me he querido ir del Real Madrid”