Tres hispanos arrestados por tráfico de drogas entre Nueva York, Filadelfia y Perú: inflaron precios durante cierre fronterizo en la pandemia

Tres personas fueron arrestadas y se recuperaron más de 120 libras (54 kilo) de fentanilo, heroína y cocaína como parte de una redada internacional de drogas entre Nueva York, Filadelfia y Lima (Perú).

José Aquino Suárez, Erick Abreu Flores y Ramón Antonio Bardera fueron acusados ​​de supuestamente obtener narcóticos de fuentes internacionales y supervisar grandes cargamentos al área metropolitana de Nueva York. La investigación de escuchas telefónicas a largo plazo fue realizada por la Fuerza Organizada de Lucha contra las Drogas de Nueva York, integrada por las agencias DEA, NYPD, NYSP, ICE, IRS y FBI.

“Siempre que las personas, dondequiera que se encuentren, estén involucradas en el tráfico ilegal de narcóticos, trabajaremos sin descanso para detener la amenaza a la seguridad pública. Felicito y agradezco a nuestros colegas de la Fiscalía Especial de Narcóticos de la ciudad, la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA-NY), Investigaciones de Seguridad Nacional y los detective de NYPD involucrados en esta investigación para construir un caso tan sólido”, dijo el comisionado de policía Dermot Shea.

La investigación, que comenzó en enero de 2020, identificó a Suárez, Bardera, Abreu Flores y a otros dos hombres como presuntos traficantes de alto nivel que compraban y vendían regularmente grandes cantidades de fentanilo, heroína y cocaína entre sí. Con el tiempo, la investigación se expandió hasta apuntar a diez sospechosos.

Entre agosto de 2020 y mayo de 2021, los agentes y oficiales recuperaron más de 120 libras de narcóticos, más de $335,000 dólares en efectivo y dos armas, así como parafernalia de drogas.

La investigación de las escuchas reveló que los presuntos traficantes hablaban regularmente por teléfono y discutían cómo obtener narcóticos durante la pandemia del coronavirus. También supuestamente compraron y vendieron narcóticos a precios inflados ya que su fuente internacional de suministro se volvió más difícil debido a los cierres fronterizos forzados por el confinamiento.

En noviembre de 2020 incautaron un camión remolque con 30 libras de heroína y fentanilo. Luego la investigación registró el apartamento de Suárez, donde los agentes recuperaron nueve kilogramos de fentanilo envueltos en plástico y una bolsa de lona que contenía aproximadamente $225,000 dólares en efectivo, así como miles de sobres de cristal, heroína y fentanilo en polvo sueltos, píldoras y materiales de embalaje de drogas, detalló Fox News.

