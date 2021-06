Apuñalaron a pasajero en la cabeza en Times Sq, estación del Metro de Nueva York con comisaría NYPD

Sigue indetenible la violencia en el Metro de Nueva York, incluso en estaciones que cuentan con comisarías de NYPD. Anoche, un hombre recibió un corte en la cabeza dentro de la popular estación Times Square, el centro turístico de la ciudad.

Justo antes de las 7 p.m., los funcionarios del FDNY respondieron a un apuñalamiento reportado en la estación. La víctima no identificada de 35 años estaba esperando en el andén de las líneas 1, 2 y 3 cuando fue atacada. El hombre fue llevado al Bellevue Hospitalen condición estable. No anunciaron arrestos de inmediato ni tampoco se comentó una posible causa del ataque.

A principios de esta semana, un oficial de policía de Nueva York fuera de servicio fue apuñalado también en la cabeza con un par de tijeras en Union Square, otra estación donde funciona un cuartel de NYPD. Ese agresor sí fue detenido.

Los delitos subterráneos y en general siguen en auge. “El próximo alcalde heredará una ciudad que ha experimentado un aumento en la delincuencia recientemente, y los residentes hablarán sobre sus preocupaciones sobre la seguridad del Metro”, analizó Pix11.

El alcalde Bill de Blasio ha afirmado reiteradamente que su gobierno ha enviado más policías al Metro y que está trabajando en reducir la indigencia y la violencia con armas, pero los resultados no se han visto, al contrario, han aumentado los tiroteos en las calles y la violencia dentro del subterráneo.

“La ciudad misma ha ignorado a la población sin hogar”, criticó el defensor de la comunidad Alpheaus Marcus. “Los refugios los echan por la mañana y si no regresan a cierta hora, es mejor que se vayan a otro lado. El ciclo comienza una y otra vez”.

Este año se han producido varios homicidios y muertes naturales en el subterráneo de Nueva York, además de robos e incidentes de violencia, unos más graves que otros. Si bien la delincuencia general en el Metro, incluidas cuatro de las siete categorías más graves, ha disminuido, las agresiones por delitos graves han aumentado en 2021. La violencia llevó al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a afirmar en mayo que el subterráneo no era seguro para niños.

La violencia y “crisis de salud mental” que vive NYC están causando estragos en el sistema de transporte, denunció la presidenta interina de tránsito, Sarah Feinberg, en una carta enviada en enero al alcalde De Blasio. En febrero, la ciudad agregó 644 policías al Metro, pero una encuesta de MTA en abril encontró que menos de la mitad de los pasajeros (45%) había notado a los oficiales adicionales.

More NYPD recruit classes ASAP, bring back plain clothed anti crime unit, bring NYPD to 38,000 strong, and more cops on Subways.

https://t.co/DAGRRB3egU

— John Seravalli 🇺🇸🇮🇹🗽 (@John_Seravalli1) June 19, 2021