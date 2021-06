Auto es “tragado” por hoyo de agua en calle de India, y las imágenes se han vuelto virales

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra el momento en que un auto es “tragado” por un hoyo lleno de agua en Mumbai, India.

En las imágenes captadas la mañana del pasado domingo, el vehículo SUV se hunde sin interrupción de donde se encontraba estacionado en la zona oeste de Ghatkopar.

Luego de que las autoridades retiraran el vehículo del socavón producto de las lluvias, la zona fue acordonada. No está claro si el auto todavía funciona o pudo ser reparado.

En respuesta a la popularidad del video en el que se aprecia el incidente, la Corporación Municipal de BrihanMumbai dijo que el espacio en el que el carro se hundió era un pozo que fue parcialmente cubierto con cemento por la sociedad de vivienda.

“La sociedad de vivienda ha cubierto un pozo con cemento de hormigón armado y los residentes están usando el área para estacionar sus autos. Un equipo de la policía local así como agentes de tráfico llegaron al lugar y sacaron el auto del cuerpo de agua. El punto ha sido acordonado por la seguridad de los residentes”, indicó oficial según citado por India TV News.

BMC no quiso asumir responsabilidad por el incidente bajo el alegato de que ocurrió en una área de sociedad privada.

Maharashtra: A viral video shows a car sinking in a sinkhole in Mumbai's Ghatkopar

Traffic Police says,"There was a well at the place. Some people covered it with concrete slab&started parking cars over it. Incident occurred due to land subsidence following rain. No one injured" pic.twitter.com/N8Tys2BrUY

— ANI (@ANI) June 13, 2021