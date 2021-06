Bombero FDNY ex Marine enfrenta cargos de homicidio tras pelea violenta en bar de Queens, Nueva York

Justin Deieso, bombero de FDNY, podría ser ahora acusado de homicidio, en relación con el puñetazo fatal que le propinó a Devin Deegan en una pelea frente a un bar en Queens (NYC), en marzo.

Deegan, electricista de 55 años, murió cuando cayó al suelo tras ser supuestamente golpeado por el bombero fuera de servicio, durante una pelea entre ebrios afuera del “Terrace Inn Bar & Grill” en Francis Lewis Boulevard, Whitestone, la madrugada del 27 de marzo. Ahora su fallecimiento ha sido declarado homicidio, dijo el jueves la policía de Nueva York.

Deieso, de 35 años, es un bombero con siete años de carrera y ex infante de Marina, detalló Daily News. No está claro qué provocó exactamente la disputa, pero Deiseo supuestamente golpeó a Deegan, quien se cayó, golpeándose el cráneo contra el pavimento.

Los oficiales que respondieron a la llamada al 911 lo encontraron con un “trauma en la parte posterior de la cabeza”. Más tarde fue declarado muerto en el Flushing Hospital Medical Center.

Inicialmente Deiseo fue acusado de agresión y liberado sin fianza. En el momento de su arresto, estaba asignado al Cuartel 122 en Park Slope (Brooklyn), pero FDNY dijo que había sido suspendido sin paga en medio de una investigación departamental en curso.

Robert Gallo, abogado de Deieso (35), dijo entonces que fue “Un caso de defensa propia“ y agregó que “puede haber testigos” para respaldar esa teoría.

