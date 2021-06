Polémica entre Chile y Nike: la selección tapó el logo de la marca con un parche

Cristiano Ronaldo contra Coca-Cola y ahora Chile enfrenta a Nike. En la actualidad en el mundo del fútbol se están generando unas auténticas guerras de marcas. Sin embargo, el tema con la selección de fútbol chilena tiene otros orígenes y medidas. Por problemas con los pagos, el conjunto liderado por Arturo Vidal, decidió borrar a la marca deportiva de su uniforme para la Copa América.

En esta edición del torneo sudamericano se presentó un hecho curioso, pero que confirma la ruptura entre el combinado chileno y su principal aliado comercial. “La Roja” acusa a la marca deportiva de no cumplir con los acuerdos firmados y establecidos por ambas partes.

Previo a su partido contra la selección de Bolivia, en la Arena Pantanal, se venía especulando que el combinado dirigido por Martin Lasarte iba a tomar medidas con respecto al incumplimiento de los acuerdos entre ambas partes. Finalmente, las previsiones se cumplieron y los chilenos dieron un golpe sobre la mesa al salir al terreno de juego sin el logotipo de la franquicia en su pecho.

Chile played their Copa America match against Bolivia earlier tonight with all of the Nike logos on their kit and staff clothing covered. The move was a subtle protest amidst an ongoing contract dispute, writes @FelipeCar:https://t.co/Zy6toYwVFd pic.twitter.com/TYPJLhgwAr

— The Athletic Soccer (@TheAthleticSCCR) June 19, 2021