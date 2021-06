Acusan a Diego Boneta de golpear a un actor en la serie de Luis Miguel

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después del éxito de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie se desató un verdadero escándalo para el protagonista y los productores de la ficción basada en la vida y obra del cantante. El actor Martín Bello, quien interpretó a “Tito” Gallego, adelantó que demandará a Diego Boneta y al showrunner por las lesiones que denuncia haber sufrido en el rodaje de una de las escenas.

En el capítulo dos de la nueva entrega de la bioserie, se puede ver en una escena que el artista enfrenta a su tío -hermano de Luis Rey- para averiguar qué pasó con su madre. Es en aquel episodio que, luego de golpearlo y patearlo en el suelo, el hombre confiesa que “fue su padre” el responsable de la desaparición de Marcela Basteri.

Es por esta escena que Bello demandaría a Diego Boneta y a la producción de la serie de Netflix. El actor español denuncia que el protagonista lo golpeó de verdad durante el rodaje y le ocasionó severas lesiones.

En diálogo con TV y Novelas, Bello contó: “Fue en la escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”.

El intérprete indicó que no usaron un doble porque el director les había planteado la escena “de una forma más tranquila” pero durante la filmación, que tuvo lugar en febrero de 2020, les indicó que “no salía bien”.

Bello explicó que en el momento no se dio cuenta de lo que le había pasado pero que al ir a su camarín vio los golpes en su cuerpo. “Cuando terminé la escena me fui a mi camper y al quitarme la ropa me vi los moretones, fui de inmediato a maquillaje y vestuario para que me vieran, les dije lo que me hizo este chico, pero no daban crédito a lo que había pasado”, reveló. Y agregó: “Esa noche no pude dormir del dolor”.

A partir de aquella escena, “Tito” desapareció de la serie. “De repente, me cortaron el personaje porque se suponía que yo seguía en el proyecto. No sé por qué, no me dieron ningún tipo de explicación”, indicó.

De acuerdo a lo que le había dicho la producción, su personaje debía aparecer en la tercera temporada, pero no lo llamaron más.

El actor señaló que tras lo sucedido le pidió a Boneta que lo invitara a cenar para arreglar la situación, pero que su colega “no fue capaz ni de eso”.

Al día siguiente de la polémica escena, Bello debía volver a filmar. Por lo que, antes, se acercó al médico del rodaje para que le viera las heridas. “Me recomendó ir al hospital porque estaba mal. Me llevaron a un fisioterapeuta que dijo que no me podía tocar porque me tenía que ver un ortopedista. Le daba miedo tocarme por si tenía algún hueso dañado”, relató, y reconoció que en México la producción cubrió esos gastos.

El intérprete de “Tito” Gallego regresó a España sin explicaciones y allí tuvo que seguir con el tratamiento médico por su cuenta. “Tengo que visitar todavía al médico. Ahora voy a un doctor de la Seguridad Social española para que no digan después que fui a un médico privado. Esos informes son válidos para llevarlos a un juicio”, indicó.

Bello habló con el programa ‘Los ángeles de la mañana’ y dio detalles del violento episodio. “En la escena Diego Boneta no me agarra de la chaqueta, me toma de la piel y cuando doy contra la pared yo golpeo la cabeza”, señaló.

Luego, se refirió a las secuelas que le quedaron en su cuerpo: “Me dieron dolores de cabeza en los que se me duerme la mitad de la cara”, indicó, y agregó: “Me provocó una lesión en el cuello, que me dijo el médico que es lo más grave”.

Bello indicó que todavía se está tratando para evitar que le queden secuelas crónicas. “Estoy luchando por que no me quede dolor y una falta de movimiento en el brazo”, contó.

Asimismo, el actor agregó que, en la primera toma de la escena, Boneta le rompió una cadena que le había regalado su mamá, quien murió unos meses antes de que comenzara a rodar la serie. En total, detalló que la violenta escena se repitió 10 veces.

Al final de la entrevista, el español contó que el protagonista de Luis Miguel, la serie le pidió perdón, pero luego dejó de hablarle. “Me pidió perdón, me dijo que no sabía (que lo había lastimado), pero que él había vivido una situación similar en otra historia. Y me preguntó cómo podíamos arreglar esto”, afirmó. Luego, reveló que Boneta quiso comprarle una nueva cadena, pero Bello le dijo que no, ya que era “algo sentimental”. El hombre que interpreta al tío de Luis Miguel le pidió que lo invitara a cenar para charlar y el mexicano “no volvió a llamar”.

En la entrevista con la revista mexicana, Bello adelantó que está a punto de iniciar acciones legales. “Mi abogado está viéndolo contra todos. Pero no busco dinero, no soy una persona ambiciosa, todos mis compañeros lo saben. No fui exigente para nada y me causa mucha tristeza lo que está pasando porque están creando una imagen de mí que no es cierta”, sostuvo.

Respecto de lo que busca con llevar a juicio al actor y la producción, respondió: “Ahora mismo, quiero que se sepa todo. Que se haga justicia y que no le vuelva a pasar esto a ningún otro actor, esto no puede ocurrir. Un actor, por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera”.

El español indicó que se siente “muy afectado psicológicamente”, y que “Netflix de México no hizo nada”, por lo que tuvo que buscar el apoyo de las oficinas españolas del gigante del streaming.

En el juicio, el intérprete buscará que le reparen los gastos derivados de sus lesiones, según contó. Y detalló: “Son gastos que yo pagué cuando ellos los tendrían que haber pagado, y aun no terminé los tratamientos”.