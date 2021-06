Investigan extraño brote de tuberculosis por posible medicamento contaminado

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos están investigando un extraño brote de tuberculosis, vinculado a un medicamento presuntamente contaminado.



El medicamento involucrado fue enviado a 20 estados, de acuerdo a información oficial, aunque no se reveló el nombre de las entidades.



Es por eso que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA en inglés) y las agencias de salud estatales y locales abrieron una investigación, después de que se reportaron 100 pacientes infectados.



De acuerdo a lo publicado por Fox News, los casos de infectados se habrían reportado luego de cirugías de columna o de fracturas, cuyos casos se registraron la primavera pasada.



Y es que la relación que hay en este brote extraño de tuberculosis, es que durante dichos procedimientos se utilizó un producto de reparación ósea llamado FiberCel Fiber Viable Bone Matrix.



Dicho producto es una masilla para huesos desarrollada por la compañía de medicina regenerativa Aziyo Biologics.

El FiberCel utiliza células humanas, y es utilizado en una serie de tratamientos ortopédicos, de acuerdo a los publicado por el diario estadounidense The Washington Post.

Ante esa situación la compañía Aziyo Biologics anunció el retiro voluntario de 154 unidades del medicamento vinculado al extraño brote de tuberculosis, todas derivadas de un solo donante.

The CDC is investigating a rare tuberculosis outbreak among more than 100 patients who may have been infected after having spinal surgery or fracture repairs this spring with a contaminated bone product https://t.co/Ee0io2yp1Y

— The Washington Post (@washingtonpost) June 18, 2021