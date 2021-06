Mia Khalifa “enciende” Instagram bajo la ducha en traje de baño rosado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mia Khalifa utiliza su cuenta de Instagram para divertirse y seducir. Desde sus sensuales looks hasta imágenes con sus curvas al descubierto. Todo vale para la exactriz porno a la hora de no pasar desapercibida entre sus más de 24.5 millones de fans.

Hace unos días, la libanesa aprovechó para elevar la temperatura a través de unas fotos y un video en donde aparece mostrando sus atributos de perfil y de espalda, enfundada con un traje de baño color rosado bajo la ducha.

“No one acts thicker than a skinny girl with a little bit of ass” – I don’t make the rules, I just have to follow them 💀”, escribió en la publicación la sexy joven de 28 años de edad, que hasta el momento acumula casi un millón y medio de ‘me gusta’ y más de siete mil comentarios.

“Eres adorable 😍” “Mamacita rica ❤️🔥” y “Te ves divina 😊”, fueron algunos de los halagos que recibió.

Previamente, Mia Khalifa quiso felicitar en su aniversario a su pareja, Robert Sandberg, con unas imágenes en donde lo que llamó la atención, fue el ajustado vestido que utilizó sin sostén y dejó ver un tremendo “side boob”.

(Desliza para ver todas las postales)

