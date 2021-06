Edna Schmidt y su batalla con el alcoholismo después de su despido de Univision y Telemundo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego que se diera a conocer el terrible fallecimiento de Edna Schmidt a través de la cadena para la cual trabajó: Univision, muchos han recordado en las redes sociales el tema del alcoholismo que padeció la periodista. A pesar de haber admitido que fue algo muy difícil para ella y que le tomó tiempo reconocerlo, Edna Schmidt en algún momento dio la cara a los televidentes y compañeros de trabajo de manera sincera y directa en cuanto a su problema con la bebida.

“No me di cuenta por mucho tiempo. Toqué dos fondos: El primero con Univision, que para mí fue peor que el segundo (con Telemundo). Fue para mí fuerte, como un divorcio. Me deprimí, me sentí como un fraude. Había defraudado a mis familiares, a mis compañeros, a mi audiencia, pero aún así, no quería reconocer que era alcohólica porque no me lo habían diagnosticado todavía”, dijo Edna Shhmidt para “Hoy”.

Sin embargo, en algún momento confesó que todo comenzó cuando su prometido murió. Eso la devastó y no quiso tomar antidepresivos sino que se refugió en el alcohol. El vino blanco fue el inicio. Pero aún no entendía que tomaba por necesidad, porque su cuerpo se lo pedía. Vino un segundo encuentro con el amor y ya comprometida de nuevo, esa segunda pareja la dejó precisamente por la adicción, así mismo lo reconoció Edna Schmidt en Univision.

Pero no sólo perdió a esta pareja, sino también sus trabajos. La periodista Edna Schmidt, quien trabajó tanto para Univision así como para Telemundo en Chicago fue despedida de ambas cadenas por haberse presentado a trabajar bajo efectos del alcohol. Ella misma reconoció que pensaba que no se le notaba, que nadie se daba cuenta: “Tiempo después consideré que eso era muy tonto”.

Sin embargo, después de hacer tratamientos y de mucho trabajo interno y fuerza de voluntad, Edna Schimidt habló de manera directa con varios de sus colegas periodistas, al tiempo que se dirigió a la audiencia de en distintos programas de Univision sincerándose sobre este tema. Con Telemundo las cosas no quedaron muy bien. A los años de haber salido de la cadena, la periodista los demandó. Alegó que nunca intentaron prestarle ayuda con su adicción al alcohol.

Dijo también que el darse cuenta que habían muchas mujeres como ella en el centro de rehabilitación le hizo tomar conciencia sobre la sociedad. Por esa razón comenzó a trabajar de la mano de Alcohólicos Anónimos y una alianza que logró con Univision. Desde ahí, le tendió la mano a muchas personas que, como ella, también sufrían de alcoholismo.

Hoy los ojos de Edna Schmdit se han cerrado y aún se desconocen las causas de su fallecimiento. Sin embargo, su excelente carrera como periodista, el respeto de sus colegas y sobre todo de la audiencia quedarán para siempre en el colectivo de muchos. Paz a su alma.

