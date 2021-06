Alejandra Guzmán habla por primera vez tras la denuncia de Frida Sofía en su contra

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pleito que mantiene Alejandra Guzmán con su hija, Frida Sofía, sigue siendo tema de conversación, es por eso que ahora que estuvo presente en el programa ‘Ventaneando’ fue abordada sobre la polémica que está atravesando y compartió su percepción entre otros detalles.

De acuerdo con la cantante, han sido momentos muy difíciles para ella y su familia, tanto que ha necesitado ayuda de profesionales para poder sobrellevarlo, incluso, reveló que está tomando antidepresivos.

“Ahorita estoy haciendo todos los días diferentes meditaciones que me han ayudado muchísimo a enfocarme, estoy también con una terapeuta y ella me está ayudando, me dio antidepresivos porque lo necesito, pero estoy vertiendo todo mi ser en el arte”, afirmó en exclusiva para el programa de espectáculos.

Sin hablar directamente del problema legal a causa de la denuncia que Frida Sofía interpuso en contra de Enrique Guzmán y de ella, Alejandra continuó sincerándose y reconoció que la situación le ha resultado complicada.

“Esta es la prueba más dura de mi vida y a veces uno no entiende las maneras que hay para llegar a algo, me refiero al destino de las cosas o cómo sucedan, por eso yo no pierdo la fe”, expresó.

.@chapoypati entrevistó en exclusiva a @Al3jandraGuzman, ¡nos contó todo sobre su próximo concierto en streaming y la serie en la que participó realizando un desnudo! #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/cWyvFcWNcy — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 29, 2021

Posteriormente, la Guzmán confesó que se encuentra “en medio de dos grandes amores”; lo que le resulta bastante complicado, pero confía en que todo se va a resolver muy pronto.

“Es muy difícil porque estoy en medio de dos grandes amores míos de mi vida y al final creo que esto se va a resolver porque sé quién soy realmente, siempre le he dado todo lo que he podido, la amo con toda mi alma, pero sí me preocupa mucho”, dijo.

Para finalizar, sobre los señalamientos que apuntaban a un estado de salud delicado de su madre, Silvia Pinal, explicó que se encuentra en perfectas condiciones.

“Mi mamá está entera, mi mamá está harta de estar en el hospital. Se enojó con Luis Enrique y conmigo porque la llevamos al hospital en la madrugada de antier, porque nos metió un susto, la enfermera que estaba con ella le vio la oxigenación muy baja”, detalló.

Hace un par de semanas, Frida finalmente formalizó la denuncia en contra de su abuelo y madre por los delitos de abuso sexual, corrupción de menores y violencia familiar, con los que espera llegar hasta las últimas consecuencias y que podrían derivar en cárcel para ambos cantantes.