Johnny López dice que Lorenzo Méndez escupió la cara de su ex por estar drogado

En medio de todo el escándalo de la familia Rivera, Jhonny López, hermanito menor de Chiquis Rivera, ha alzado la voz después de mucho tiempo en el silencio. No sólo con la auditoría que le pidiera a las empresas de su mamá manejadas por su tía Rosie sino también con la relación que tuvo su hermana con Lorenzo Méndez. A través de unos mensajes de Instagram aseguró que el cantante escupió la cara de su ex Claudia Galván por estar drogado.

Ya sabemos que el final de la relación de Lorenzo Méndez y Claudia Galván estuvo plagada de polémicas. Sin embargo, es Jhonny López, el ex cuñado de Lorenzo, fue el que reveló que vio al cantante escupir en la cara de su ex por estar según él bajo efectos de las drogas específicamente de la coca.

“Estás defendiendo a alguien cuya primera esposa literalmente lo llevó a los tribunales por violencia doméstica. Literalmente lo vi escupir en su cara y golpearla mientras estaba consumido por la coca. ¿Y qué te preocupa con quien sea que esté saliendo con mi hermana? Te afecta ? TODOS tenemos problemas. Somos humanos. Y no la conoces personalmente, así que no puedes hablar sobre eso. Ella merece ser feliz después de todo lo que ha pasado, especialmente después de todo lo que Lorenzo la hizo pasar. Es curioso porque Lorenzo es el que no firma los papeles del divorcio y le está pidiendo dinero ahora y hasta marzo estaba tratando de volver con ella, pero porque todo es lo que parece en las redes sociales … al menos. para ti . Te ves ridículo defendiendo a un hombre que es literalmente un farsante”, replicó la cuenta de Chicapicosa2 sobre un mensaje que escribió Jhonny López.

Ahora no sabemos cómo podría Jhonny López haber presenciado una discusión entre Lorenzo y su ex. O si quizás se refería a alguien más y esa persona fue Chiquis Rivera y no Claudia Galván. Lo que sí es cierto, es que Johnny ya no es un niño y que está dispuesto a levantar la voz cada vez que pueda para dejar ver las supuestas injusticias que él considera que se han cometido con sus hermanos. Tanto como para las cosas que cree que se han hecho con el dinero de su mamá Jenni Rivera, como con las duras vivencias que tuvo su hermana Chiquis Rivera.

Hace unos meses, el propio Johnny López dijo que Lorenzo Méndez sí había golpeado a su hermana Chiquis Rivera. Ella, por su parte, siempre ha dicho que han habido diferencias, que le dio varias oportunidades a la relación y que decidió separarse. En algún momento en una entrevista con su amigo Larry Hernández, Chiquis dejó abierta la posibilidad que su separación de Lorenzo se debió en parte a algunas adicciones.