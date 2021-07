Convocatoria lista: Estados Unidos va sin su Generación Dorada a la Copa Oro

Está todo listo para disputarse la Copa Oro 2021 y los Estados Unidos va sin su Generación Dorada intentar conquistar su séptimo título en la competición más importante de la Concacaf, estará encuadrado en el Grupo B junto a Canadá, Martinica y un rival a definir.

Ya el seleccionador Gregg Berhalter dio a conocer sus 23 elegidos para competir en el torneo que tendrá a México como el gran favorito a revalidar el título obtenido en 2019.

La Selección de EEUU viene de vencer México en la final de la Concacaf Nations League en un partido inolvidable resuelto en los penales y cuatro de las figuras de ese torneo no fueron citados a la Copa Oro: Christian Pulisic (Chelsea FC), Weston McKennie (Juventus FC), Zack Steffen (Manchester City) y Sergiño Dest (FC Barcelona), todos del fútbol europeo.

Sin embargo, sí asistirán Reggie Cannon, Shaq Moore, Nicholas Gioacchini y Matthew Hoppe como los representantes del fútbol del viejo continente en la selección de las Barras y las Estrellas.

EEUU debutará el próximo domingo 11 de julio frente al rival por definir, luego enfrentarán a Martinica el jueves 15 y cerrarán contra Canadá el 18. Todos los juegos se disputarán en el Sporting Park de Kansas City.

