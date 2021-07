Felíz Día de Bobby Bonilla: $1.1 millones de dólares más a la cuenta del ex-pelotero boricua

Un año más. Un 1 de julio más. Un nuevo día de Bobby Bonilla. Hoy, los New York Mets le pagarán $1.19 millones de dólares al ex-pelotero boricua, aún cuando el otrora tercera base y jardinero derecho dejó de jugar en MLB en 2001.

¿Por qué? En su segunda etapa jugando para los Mets, Bobby Bonilla no cumplió con las expectativas. Por lo que el el conjunto de la “Gran Manzana” decidió despedirlo. No obstante, le debían $5.9 millones de dólares.

Bonilla y su agente decidieron posponer el pago inmediato. Pensaron en el futuro y propusieron lo siguiente: pagos anuales de $1.19 millones de dólares a partir de 2011, que terminarán en 2035.

Bobby Bonilla jugó por última vez el 7 de octubre de 2001, con la camiseta de los St. Louis Cardinals. Se retiró con un anillo de campeón, que consiguió con Miami, 2.010 hits, 287 jonrones, 1.173 impulsadas y un promedio de average de .279.

