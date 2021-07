Cae a 128 el número de víctimas desaparecidas en el derrumbe de un edificio en Miami tras un recuento

La cantidad de personas desaparecidas en el derrumbe del condominio Champlain Towers South, en Surfside, Florida, se redujo sustancialmente de 145 a 128 personas, luego de que se eliminaron los nombres duplicados y algunos residentes reportados como desaparecidos aparecieron a salvo, dijeron las autoridades el viernes.

Las autoridades también anunciaron la recuperación de cuatro cuerpos más, incluida la hija de 7 años de un bombero de Miami, elevando el número de muertos confirmados a 22.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, dijo que el número de desaparecidos disminuyó luego de una verificación del listado de víctimas realizada por las autoridades locales, según The Associated Press.

En algunos casos, cuando los detectives pudieron contactar a personas que habían sido reportadas como potencialmente desaparecidas, encontraron que no solo estaban a salvo, sino que otros miembros de sus familias también estaban a salvo.

Eso elevó la lista de personas que han sido contabilizadas hasta 188 y redujo el número de desaparecidos, dijo la alcaldesa de Miami y añadió que estas son muy buenas noticias.

Levine Cava dijo que autorizó la demolición de la parte aún en pie de Champlain Towers South tan pronto como los ingenieros firmen los planos, un proceso que probablemente llevará semanas.

Las preocupaciones estructurales provocaron una interrupción en las operaciones de búsqueda y rescate durante gran parte del jueves, y Levine Cava reconoció el viernes que lo que queda del edificio es “inestable” mientras el sur de Florida se prepara para el potencial paso del huracán Elsa en los próximos días.

La ciudad de North Miami Beach ha ordenado la evacuación de un edificio de condominios debido a condiciones inseguras. La investigación descubrió que el condominio Crestview Towers necesitaba un trabajo importante y actualmente no es seguro para que nadie viva allí, reportó NBC 6.

#BREAKING @NBC6 The city of North Miami Beach has deemed the Crestview Towers condo unsafe after a building inspection report from the condo association outlined unsafe structural, electrical conditions.

• 156-unit building

• Residents evacuated as precaution

• Built in ‘72 pic.twitter.com/MOJh44gla9

— Carlos Suarez (@CarlosNBC6) July 2, 2021