Hombre roba vehículo de reportero de WRLA y lo estrella contra patrulla policial en North Carolina

Los cuatro sospechosos de participar en una persecución de alta velocidad, uno de los que robó un vehículo de la televisora WRAL, fueron arrestados por las autoridades en el condado de Chatham, en North Carolina.

Marcus Brown, de 19 años, fue identificado como el sujeto que escapó de oficiales en la zona rural de Pittsboro este sábado, se acercó a un reportero y a un camarógrafo del referido medio y les ofreció dinero para que lo llevaran hasta una estación de gasolina.

“Nosotros le dijimos que ambas eran unidades de noticias y que no podía viajar con nosotros porque no tenía una identificación de la estación, lo que realmente era una excusa con la esperanza de que se distanciara de nosotros”, relató el reportero en un segmento de la transmisión.

“El parecía que estaba de acuerdo y comenzó a alejarse”, añadió Willard. “Y él simplemente se abalanzó sobre mi auto, saltó al asiento frontal y arrancó por la autopista 64, solo arrancó. Nosotros estábamos sorprendidos”.

First off, I’m okay.

One of the two suspects in the Chatham County manhunt just stole my car and crashed it head-on into a State Trooper after a short chase.

We’re shaken up, but we’re coming back live on @WRAL in a few minutes. pic.twitter.com/kkao3EpfTP

— Keenan Willard (@KeenanWRAL) July 4, 2021