Jorginho clasificó a Italia a la final de la Eurocopa 2020 con un penal a la altura de Wembley, el templo del fútbol [Video]

Italia está en la final de la Eurocopa 2020. Tras un partido emocionante en el que la “Azzurri” supo sufrir y resistir el ímpetu de España, la tanda de penales fue el punto culminante y decisivo. Jorginho se encargó de asegurar la clasificación italiana con un cobro de crack mundial.

Tanto Italia como España erraron su primer penal. Manuel Locatelli y Dani Olmo mantuvieron el marcador en cero antes de que comenzaran los aciertos.

Los dirigidos por Roberto Mancini convirtieron gracias a Andrea Belotti, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi y por supuesto, Jorginho.

La “Roja” contó con los goles de Gerard Moreno y Thiago Alcántara. Morata falló el penal que le abrió las puertas de la final de la Eurocopa 2020 a Italia.

Mancini guardó a Jorginho, su mejor cobrador, para el quinto penal. Ese penal que en teoría debería ser el decisivo, para bien o para mal. El penal que deben cobrar los más grandes. Y el mediocampista del Chelsea le dio la razón.

Jorginho no se puso nervioso: dio una carrera sólida, sin potencia, y brincó antes de patear con el borde externo del pie. Balón cruzado que entró por la izquierda de Unai Simón, arquero de España, quien ya estaba en el piso al momento del cobro del italiano.

Una maravilla de gol que toda Italia celebró. A la altura de Wembley. En semejante templo del fútbol, solo son admitidas las obras de arte.

Italia abrió el partido gracias a un golazo de Federico Chiesa, quien no desaprovechó tener el balón dominado dentro del área para batir con un golpeo efectivo y con efecto a Unai Simón.

Morata empató a 10 minutos del final. Italia no la pasó bien. Probablemente, por primera vez en toda la Eurocopa 2020 estuvieron contra las cuerdas. Pero lograron mantenerse y el fútbol premió más adelante sus méritos acumulados a lo largo de todo el torneo.

La selección de Italia celebró su pase a la final de la Eurocopa 2020 con una alta carga emotiva: gran parte de la fiesta tras vencer a España estuvo dedicada a Leonardo Spinazzola, jugador clave de la selección, quien se rompió el tendón de Aquiles en los cuartos de final.

Los jugadores vitorearon su nombre y Lorenzo Insigne se puso su camiseta. Orgullo italiano al 100%.

"OLE OLE OLE OLE SPINA! SPINA!"

Italy are going to the final for Leonardo Spinazzola 💪 pic.twitter.com/fVIKhayctj

— ESPN FC (@ESPNFC) July 6, 2021