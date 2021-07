MLB presume al papá acrobático: no dejó caer a su bebé mientras tomó una pelota en el aire y sostuvo una cerveza [Video]

¿Es posible hacer más de dos cosas a la vez? Sí, e incluso para este aficionado de los Arizona Diamondbacks, hasta tres cosas de suma complejidad son posibles. En las gradas del Chase Field de Arizona, este hombre atajó una pelota de foul a la vez que evitó que se cayera su hijo… y su cerveza. Es la magia que ocurre en MLB.

Una pelota con considerable velocidad iba a parar a las gradas, y a otra persona, pero el padre en cuestión lo evitó, estirando la mano izquierda, con la que cargaba a su bebé, para atrapar el recuerdo instantáneo.

Luego, recogió su brazo de inmediato para no dejar caer al niño. Todo esto ocurrió en menos de tres segundos, al mismo momento en el que agarraba su vaso con cerveza con el brazo derecho ante la mirada sorprendida de más de un espectador.

El video acumula más de 11 millones de visualizaciones. Es el metraje más viral de la semana en los deportes. MLB es un espectáculo. Y el padre un “antihéroe” legendario.

This is the most amazing dad shit I’ve ever seen. Dude let the baby go, caught the ball, recovered the baby mid air, only spilled a drop of beer and the baby didn’t drop the bottle.

